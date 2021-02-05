Van'ın Özalp ilçesinde yoğun sis etkili oldu
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Van'ın Özalp ilçesinde yoğun sis etkili oldu

05.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:36
Van'ın Özalp ilçesinde yoğun sis etkili oldu

Van'ın Özalp ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Van'ın Özalp ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Van-Özalp kara yolunda öğlen saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis nedeniyle trafik olumsuz yönde etkilendi.

İki gündür aralıkla yağan kar ve etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü hava koşullarında, sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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