Van'ın Özalp ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'ın Özalp ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Van'ın Özalp ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Pazartesi taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu.

Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli

 Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli

 Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi
AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

title