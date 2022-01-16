Van'ın Özalp ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Pazartesi taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu.
AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri