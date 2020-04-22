Van'ın Örmetaş Mahallesi'nde Kovid-19'lu hasta sayısı 48'e yükseldi
Van'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan hasta sayısı 48'e yükseldi.
22.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:00
Van'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan hasta sayısı 48'e yükseldi.
Valilikten yapılan açıklamada, testler sonucu mahalledeki vaka sayısının 48'e, kent genelinde de 180'e çıktığı belirtildi.
Hastanelerde tedavisi tamamlanan 65 hastanın taburcu edildiği aktarılan açıklamada, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA