Van'ın merkez üç ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Van'ın merkez üç ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Van'ın merkez üç ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.?

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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