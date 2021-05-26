VAN'IN KUŞ CENNETİ AKGÖL, KURUDU
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VAN'IN KUŞ CENNETİ AKGÖL, KURUDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Özalp ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

VAN'ın Özalp ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. 407 hektarlık göl, çorak bir alana dönüşürken, tuz oranı yüksek olan gölün zemini ise beyaza büründü.

Özalp'a bağlı Bağrıaçık Mahallesi'nde yağmur ve kar sularıyla beslenen, renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran 407 hektar büyüklüğündeki Akgöl, etkii olan kuraklık nedeniye tamamen kurudu. Kuruyan gölün zemini beyaza bürünürken, ilkbaharda flamingo ve daha birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göldeki kuraklık, mahalle sakinlerini endişelendiriyor.

VAN'IN KUŞ CENNETİ AKGÖL, KURUDU
VAN'IN KUŞ CENNETİ AKGÖL, KURUDU
VAN'IN KUŞ CENNETİ AKGÖL, KURUDU
VAN'IN KUŞ CENNETİ AKGÖL, KURUDU
VAN'IN KUŞ CENNETİ AKGÖL, KURUDU
VAN'IN KUŞ CENNETİ AKGÖL, KURUDU
VAN'IN KUŞ CENNETİ AKGÖL, KURUDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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