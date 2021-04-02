Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi
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Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Haberler | Güncel

Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

VAN - Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fener alayında Soydan Kavşağından Kurtuluş Parkına kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte bazı gençler ellerinde meşale taşırken, bazısı da dev Türk bayrağı açtı. Yöresel müziklerin dinletildiği ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından etkinlikler, havai fişek gösterisiyle noktalandı.

Yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi
Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi
Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi
Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi
Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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