Van'ın kırsal mahallelerindeki kadınların hayatı aldıkları kurslarla değişiyor

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde kaymakamlığın desteğiyle açılan Aile Destek Merkezlerindeki (ADEM) kurslardan yaklaşık 5 bin kadın yararlandı.

Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Gürpınar'da, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve meslek edindirmek amacıyla kırsal bölgelerdeki mahallelerde 5 ADEM kuruldu.

Çeşitli alanlarda eğitim programlarının düzenlendiği merkezlere gelen kadınlar, tam donanımlı atölyelerde filografi, sedef kakma, kabak oyma, rölyef, ahşap yakma, keçe, halı dokuma, giyim, dikiş-nakış, tığ örgü, takı tasarım, hediyelik eşya ve okuma yazma kurslarına katılma imkanı buldu.

Burada usta öğreticilerden el sanatlarının inceliklerini öğrenen kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan El Sanatları Satış Ofisi'nde satarak gelire dönüştürmeye başladı.

Bu sayede hem sosyalleşen hem de elde ettikleri gelirle ailelerine katkı sunan kadınlar, kaymakamlığın desteğiyle düzenlenen gezi ve etkinliklere de katılarak sosyokültürel anlamda da kendilerini geliştirdi.

"Artık ayaklarımız üzerinde durabiliyoruz"

Kurslara katılan üç çocuk annesi Zühre Değer, AA muhabirine, ADEM'ler sayesinde hem meslek edindiklerini hem de yeni şeyler yapmayı öğrendiklerini söyledi.

Sosyal imkanların kısıtlı olduğu ilçede daha önce evden çıkamadıklarını ancak merkez sayesinde hayatlarının değiştiğini anlatan Değer, şunları kaydetti:

"Burada öğrendiklerimle daha güçlü olduğumu fark ettim. Evde oturan değil, çalışan bir iş kadını oldum. Yaptığım ürünleri satarak kazanç elde ediyorum. Çocuklarıma harçlık verebiliyorum. Burada sadece meslek öğrenmiyoruz, gezilere katılıyoruz, birçok etkinlik yapıyoruz, zamanı daha iyi kullanıyoruz. Burası sayesinde hayatımız değişti. Ayaklarımız üzerinde durabiliyoruz. İleride iş yeri açmak istiyorum. Önceleri evden çıkamıyorduk, şimdi işimiz var ve daha güçlü olduğumuzu hissediyoruz. Artık ekonomik özgürlüğümüz var."

"Burası sayesinde hayatım değişti"

Seda Üstünkol ise merkeze geldikten sonra hayatında büyük değişikliklerin olduğunu ifade ederek, "El becerilerimi keşfettim. Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Etkinlikler yapıyoruz. Gezilere, konferanslara katılıyoruz. Sosyalleştim, arkadaş çevrem oldu. Motivasyonumuz arttı, yeteneklerimin farkına vardım. Gelir elde ediyorum. Kadınlar için mükemmel bir ortam." dedi.

İki yıldır merkezdeki kurslara katılan Sümeyye Ayşin de "Burada yaptığım ürünleri satıyorum. Hem kendime hem de aileme büyük faydam oldu. Kendimi sürekli geliştiriyorum. Sedef kakmayı, el nakışlarını öğrendik. Hedefim iyi bir usta öğretici olmak. Evde boş boş oturuyordum, şimdi işim var. Hayatım burada değişti." ifadesini kullandı.

"Kadın emeğini önemsiyoruz"

Kaymakam Fatih Kayabaşı, 2017'den bu yana 5 merkezde dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınların kalkınması için projelerin yürütüldüğünü belirtti.

Bugüne kadar 5 bin kadının açılan kurslardan yararlandığını aktaran Kayabaşı, şöyle devam etti:

"Çok çeşitli el sanatları yapılıyor buralarda. Millet Bahçesi'nde daha önce kullanılmayan bir binayı onlar için satış ofisine dönüştürdük. Güzel bir şekilde dizayn edildi. Burada ürünlerin hem teşhirini hem de satışını yapıyoruz. Ürettikleri ürünleri satarak kadınlarımıza gelir sağlamaya çalışıyoruz. Kadınların istihdamı konusunda çok fazla olanak yok ama bu projenin kadın istihdamına önemli bir kapı olacağını düşünüyoruz. Amacımız proje kapsamında bir kadın kooperatifi açarak, onların sosyal ve ekonomik kalkınmalarına daha fazla katkı sağlamak."