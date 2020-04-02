Van'ın işlek caddelerine park yasağı getirildi Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddeleri araç parkına kapatıldı.

Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddeleri araç parkına kapatıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Pandemi boyutuna ulaşan salgının önüne geçmek için valilikler de il bazında kararlar alıyor. Bu kapsamda Van Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle kentin en işlek caddelerine barikat yerleştirilerek şeritler yardımıyla araç parkının önüne geçildi. Park yasağının yanında emniyet ekipleri, sosyal temas konusunda anons yaparak 'Evde kal' çağrısı yaptı. Tedbirler kapsamında alınan önlemler çalışmak zorunda olan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Caddenin araç parkına kapatılmasını uygun bulduklarını ifade eden vatandaşlar, korona virüs kapsamında alınan tedbir kararlarının yerinde olduğunu söyledi. Vatandaşlar, korona virüs salgınının önüne geçmek için ancak devletin aldığı kararlara uyarak sağlanacağını kaydetti - VAN

Kaynak: İHA