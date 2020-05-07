Van'ın işlek caddeleri yeniden trafiğe açıldı

Van'da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında daha önce yaya ve araç trafiğine kapatılan işlek caddeler kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Van'da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında daha önce yaya ve araç trafiğine kapatılan işlek caddeler kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Korona virüs mücadelesi kapsamında İpekyolu ilçesinin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet ve Maraş caddeleri ile Beşyol Meydanı ve ara sokaklar bugün itibariyle trafik ve yaya geçidine açıldı. Tedbirler doğrultusunda hıfzıssıhha kurulu kararıyla trafiğe açılan caddeler kontrollü olarak yaya ve araç trafiğine açılırken, Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, alınan karar doğrultusunda sosyal mesafe ve maske konusundaki uyarısını sürdürdü. Ekipler, vatandaşların zorunlu olmadıkça caddelere çıkmaması, çıkacak kişilerin de kurallara uyması konusunda çağrıda bulundu.

Daha önce caddenin kapatılması nedeniyle insanların ara sokaklara yöneldiğini ve böylece virüsün yayılma hızının daha yüksek olduğunu ifade eden vatandaşlar ise caddenin yaya ve araç trafiğine yeniden açılmasının iyi olduğunu belirtti. - VAN

Kaynak: İHA