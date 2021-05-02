Van'ın İran sınırında 83 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'ın İran sınırında 83 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın İran sınırında 83 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran ilçesinde 83 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 83 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İran'dan yurda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, sınır hattındaki Hangediği Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, araziye terk edilmiş 83 kilogram eroin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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