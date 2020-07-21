"Van'ın incileri" koruma tedbirleri sayesinde boy attı Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin boyu ve kilosu, neslinin korunmasına yönelik önlemler sayesinde arttı.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin boyu ve kilosu, neslinin korunmasına yönelik önlemler sayesinde arttı.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin en büyük gölünden suyun tersine yüzerek yumurtalarını tatlı sulara bırakan balıkların nesillerini sürdürmek için verdiği mücadele, koruma önlemlerinin de katkısıyla amacına ulaştı.

Akarsulara gerçekleştirdikleri göç sırasında eşsiz görüntülere sahne olan inci kefallerinin üreme döneminde avlanması ve satılmasının yasaklanması ve kaçak avcılığın engellenmesi için güvenlik güçlerinin sürekli nöbet tutması sayesinde balıkların hem ağırlığı arttı hem de boyu uzadı.

Kilogram başına düşen balık sayısının ortalama 15'ten 5-6'ya kadar düşmesi, alınan önlemlerin önemini daha ortaya koydu.

"Bereketli bir sezon bekliyoruz"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasak döneminin tamamlanmasıyla balıkçıların "vira bismillah" diyerek ağlarını Van Gölü'ne bırakmaya başladığını söyledi.

Yasak döneminde alınan yoğun güvenlik önlemleri ve yapılan denetimler sayesinde balıkların verimli bir üreme dönemi geçirdiğini belirten Akkuş, göldeki balık sayısının artmasıyla bereketli bir av sezonu beklediklerini dile getirdi.

Akkuş, amaçlarının bölgede binlerce kişinin geçim kaynağı olan balıkların korunmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu sene İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, zabıta ekiplerinin desteğiyle sıkı koruma tedbirleri alındı. Bölgede 14 bin kişi inci kefalinden geçimini sağlıyor. Bu yönüyle çok önemli bir değer. Koruma çalışmalarının yoğun yapıldığı yıllarda balıkçıların da yüzü gülüyor. Koruma çalışmalarıyla Van Gölündeki popülasyonun arttığını gözlemleyebiliyoruz. 15 yıl önce 15-16 inci kefali bir kilogram gelirken bugün 5 inci kefalinin bir kilo geldiğine şahitlik ediyoruz. İnci kefalini koruyabilirsek burada uzun yıllar ekonomik değer olarak önemini korur. Bu nedenle balıkları korumalı, onlara sahip çıkmalıyız."

"Artık 22 milimetrelik ağlarla avcılık yapıyoruz"

Balıkçı Nedim Aslan ise av yasağının sona ermesiyle ağlarını suyla buluşturduklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Alınan önlemler sayesinde balıklar daha çok büyüdü. Daha önce 18 milimetrelik ağlarla avcılık yaparken şimdi 22 milimetrelik ağları kullanıyoruz. Ortalama 5-6 balığın bir kilogram geldiğini görüyoruz. Sezonun açılmasını sabırsızlıkla bekliyorduk. Yasağın bitmesiyle çalışmaya başladık. Mutluyuz, verimli bir sezon geçirmeyi bekliyoruz. Bizler yasağa uyarsak göldeki bereket de artacaktır."

Kaynak: AA