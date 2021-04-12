Van'ın ilk kadın muhtarı Tanrıtanır'dan başarılı kuaföre plaket
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Van'ın ilk kadın muhtarı Tanrıtanır'dan başarılı kuaföre plaket

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Van'ın ilk kadın muhtarı Tanrıtanır'dan başarılı kuaföre plaket

Van'ın ilk kadın muhtarı Leyla Tanrıtanır, Antalya'da gerçekleşen 2. Ulusal Güzellik Lansmanı Yarışmasında üçüncü olan Elite Bayan Kuaförü Yiğit Durbak'a plaket takdim etti.

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Van'ın ilk kadın muhtarı Leyla Tanrıtanır, Antalya'da gerçekleşen 2. Ulusal Güzellik Lansmanı Yarışmasında üçüncü olan Elite Bayan Kuaförü Yiğit Durbak'a plaket takdim etti.

Van'da, 'Demir Leydi' olarak da bilinen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, Antalya'da düzenlenen ve 197 bayan kuaförün yarıştığı 2. Ulusal Güzellik Lansman Yarışmasına Van'ı temsilen katılan ve üçüncü olan Yiğit Durbak'ı tebrik ederek kendisine plaket takdim etti.

Yiğit Durbak'ın 20 yıllık meslek hayatında Cumhuriyet Mahallesi'ne çok güzel hizmetler verdiğini kaydeden Tanrıtanır, "Yiğit kardeşimiz, Antalya'da düzenlenen ve bayan kuaförlerin yarıştığı yarışmada yaptığı saç tasarımıyla üçüncü seçilerek göğsümüzü kabartmıştır. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı olarak üçüncü seçilen Yiğit Durbak'ın başarısı hem ilimizde hem de mahallemizde sevinçle karşılanmıştır. Böyle organizasyonlarda yarışmalara katılmak büyük cesaret örneğidir. Özellikle cesaretinden ve aldığı ödülden dolayı kendisini tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Yarışmada üçüncü seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yiğit Durbak ise "Bu yıl ikincisi yapılan Ulusal Güzellik Lansman Yarışmasında Türkiye üçüncüsü seçilerek, Van'ı temsil etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atmak için her türlü gayreti sarf edeceğim. Bu süreçte bütün hemşehrilerimin ve dostlarımın yanımda yer alarak beni desteklemelerini istiyorum. Verilen desteklerle daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Van'ın ilk kadın muhtarı Tanrıtanır'dan başarılı kuaföre plaket
Van'ın ilk kadın muhtarı Tanrıtanır'dan başarılı kuaföre plaket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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