Van'ın Güzelliğine Renk Katan Görseller

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanıp İpekyolu Bulvarı üzerinde bulunan Havaalanı ve Karayolları kavşaklarına bırakılan görseller büyük ilgi çekiyor.

Van kedisi, Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Akdamar Adası, flamingolar, Van su sporları, eski Van şehrinde bulunan Hüsrevpaşa Külliyesi ve Muradiye Şelalesi fotoğraflarından oluşan ışıklı tabela şeklinde hazırlanan görseller, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu Van'ın en yoğun trafik akışına sahip İpekyolu Bulvarına yerleştirildi. Görenlerin yoğun ilgisini çeken görseller, akşamları ışıkları yanınca caddeye ayrı bir renk katıyor.

Konu hakkında konuşan Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, "Van'ın tanıtımı noktasında her yerde, her platformda çalışmalarımız devam ediyor. Van'ın tarihini, doğasını, kültürünü anlatmak; Van'ı ulusal ve uluslararası platformda kendisine yakışır şekilde tanıtmak için bütün imkanlarımızı zorluyoruz. Van turizmde hak ettiği noktaya elbet gelecektir. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşme sonucunda Van'ı daha iyi tanıtmak, Van'dan transit olarak geçen ya da her gün Edremit ilçemizden il merkezine gelen vatandaşlarımızın görmesini istediğimiz ve Van'ımızın öne çıkan değerleri olan tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerimizin görsellerini hazırlayıp İpekyolu Bulvarımıza astık. Hem halkımızda doğa, tarih ve kültür bilincinin oluşması, hem de Van'ı ziyaret eden misafirlerimizin zihninde Van'a ait olan bu güzelliklerin yer edinmesi için böyle bir çalışmada bulunduk. İnanıyorum ki, görsellerde yer alan yerleri görmeyen hemşehrimiz varsa bunları gördükten sonra merak edecek ve oraları gidip görecektir. Aynı zamanda Van'a bir vesileyle gelen, ama Van'ın doğal, tarihi ve kültürel mekanlarını bilmeyen misafirlerimiz de bu yerleri görmek için tekrar Van'a geleceklerdir" dedi. - VAN