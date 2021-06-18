Van'ın Gürpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında Düzenlenen Programda Güvenlik Korucusu ve Ailelerine Kitap Dağıtıldı

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı'nın katılımıyla Gürpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında düzenlenen programda güvenlik korucusu ve ailelerine kitap dağıtıldı.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı'nın katılımıyla Gürpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında düzenlenen programda güvenlik korucusu ve ailelerine kitap dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle güvenlik korucusu ve çocuklarına kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla bir program organize edildi. Kaymakam Kayabaşı; "Öğrencilerimizin daha iyi bir şekilde yetişmelerine vesile olmak amacıyla düzenlenen bu projenin, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması, milli ve manevi değerlerimizin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkısı olacaktır. Başta Van İl Jandarma Komutanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz dedi.

Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, jandarma personelleri, güvenlik korucuları ile aileleri katıldı. Sabahattin İdiz

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Kaynak: Habermetre