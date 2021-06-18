Van'ın Gürpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında Düzenlenen Programda Güvenlik Korucusu ve Ailelerine Kitap Dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'ın Gürpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında Düzenlenen Programda Güvenlik Korucusu ve Ailelerine Kitap Dağıtıldı

Van'ın Gürpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında Düzenlenen Programda Güvenlik Korucusu ve Ailelerine Kitap Dağıtıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı'nın katılımıyla Gürpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında düzenlenen programda güvenlik korucusu ve ailelerine kitap dağıtıldı.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı'nın katılımıyla Gürpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında düzenlenen programda güvenlik korucusu ve ailelerine kitap dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle güvenlik korucusu ve çocuklarına kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla bir program organize edildi. Kaymakam Kayabaşı; "Öğrencilerimizin daha iyi bir şekilde yetişmelerine vesile olmak amacıyla düzenlenen bu projenin, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması, milli ve manevi değerlerimizin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkısı olacaktır. Başta Van İl Jandarma Komutanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz dedi.

Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, jandarma personelleri, güvenlik korucuları ile aileleri katıldı. Sabahattin İdiz

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Vladimir Putin Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'ın Gürpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında Düzenlenen Programda Güvenlik Korucusu ve Ailelerine Kitap Dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 03:23:33. #1.14#

title