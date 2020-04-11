- Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı- Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ;- "Van, bu kez...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› - Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı- Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ;- "Van, bu kez... - Haber
Ali Karabağ, Karabağ, Van, Yerel

- Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı- Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ;- "Van, bu kez...

- Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ; "Van, bu kez yüzde 100'e yakın sokağa çıkma yasağına uydu" İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin...

11.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:45
- Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı- Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ;-

- Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı

Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ;

"Van, bu kez yüzde 100'e yakın sokağa çıkma yasağına uydu"

VAN - İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle olağan üstü tedbirler sürüyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Van'daki emniyet güçleri, kontrol noktaları oluşturdu.

Ferit Melen Havalimanı Bulvarında denetim yapan ekipler, İpek Yolu Caddesi'ni kullanan araçları denetledi. İl genelinde yapılan denetimlerde 57 kişiye idari yaptırım uygulandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İpekyolu Caddesinin 11 noktasında sabit yol uygulamalarının devam ettiğini belirtti. İl Müdürü Karabağ, "Hem trafik ekiplerimiz hem genel hizmet personelimiz hangi sebepten dolayı sokağa çıkmaları suretiyle uygulama yapıyor. Şu ana kadar şehir girişlerinde 708 vatandaşımızın ateşlerini ölçmüş durumdayız. Yapılan ateş ölçümünde şu ana kadar yüksek ateşli bir vaka intikal etmedi. Yüksek ateşli bir vatandaşımız ortaya çıkarsa hemen seri bir şekilde sağlık personeli vasıtasıyla hastaneye intikal ettiriyoruz" dedi.

"Van, bu kez yüzde 100'e yakın sokağa çıkma yasağına uydu"

Vanlıların sokağa çıkma yasağına uyduğunun altını çizen Karabağ, "Bu durumu idrak edememiş bir durum söz konusu olsa da görevli arkadaşımız ikna ve ikaz yoluyla evlerine yönlendiriyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamı istisna dışında olan 57 vatandaşımıza bir idari yaptırım uygulamış olduk. Burası araç trafiğinin yoğun olduğu bir bulvar olmasına rağmen istisna olan araçlar dışında kapsam dahilinde olan vatandaşımız yok.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haber
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haber
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haber
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi Haber
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haber
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haber
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Futbol Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: - Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı- Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ;- "Van, bu kez... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 19:34:07. #1.15#
title