Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van'ın giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle olağan üstü tedbirler sürüyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Van'daki emniyet güçleri, kontrol noktaları oluşturdu.

Ferit Melen Havalimanı Bulvarında denetim yapan ekipler, İpek Yolu Caddesi'ni kullanan araçları denetledi. İl genelinde yapılan denetimlerde 57 kişiye idari yaptırım uygulandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İpekyolu Caddesinin 11 noktasında sabit yol uygulamalarının devam ettiğini belirtti. İl Müdürü Karabağ, "Hem trafik ekiplerimiz hem genel hizmet personelimiz hangi sebepten dolayı sokağa çıkmaları suretiyle uygulama yapıyor. Şu ana kadar şehir girişlerinde 708 vatandaşımızın ateşlerini ölçmüş durumdayız. Yapılan ateş ölçümünde şu ana kadar yüksek ateşli bir vaka intikal etmedi. Yüksek ateşli bir vatandaşımız ortaya çıkarsa hemen seri bir şekilde sağlık personeli vasıtasıyla hastaneye intikal ettiriyoruz" dedi.

"Van, bu kez yüzde 100'e yakın sokağa çıkma yasağına uydu"

Vanlıların sokağa çıkma yasağına uyduğunun altını çizen Karabağ, "Bu durumu idrak edememiş bir durum söz konusu olsa da görevli arkadaşımız ikna ve ikaz yoluyla evlerine yönlendiriyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamı istisna dışında olan 57 vatandaşımıza bir idari yaptırım uygulamış olduk. Burası araç trafiğinin yoğun olduğu bir bulvar olmasına rağmen istisna olan araçlar dışında kapsam dahilinde olan vatandaşımız yok." - VAN

Kaynak: İHA