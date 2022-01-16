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Van'ın Gevaş ilçesinde eğitime kar engeli

Van'ın Gevaş ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Gevaş ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezlerinin tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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Van'ın Gevaş ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

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