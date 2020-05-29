Van'ın Erciş ve Çatak ilçelerinde uzun aradan sonra cuma namazı kılındı
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Van'ın Erciş ve Çatak ilçelerinde uzun aradan sonra cuma namazı kılındı

Van'ın Erciş ve Çatak ilçelerinde vatandaşlar salgın sonrası ilk cuma namazında saf tuttu.

Van'ın Erciş ve Çatak ilçelerinde uzun aradan sonra cuma namazı kılındı
29.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:33

Van'ın Erciş ve Çatak ilçelerinde vatandaşlar salgın sonrası ilk cuma namazında saf tuttu.

Erciş ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından belirlenen Tenzile Ana İlk Öğretim Okulu bahçesinde ilk cuma namazı kılındı.

Seccadeleriyle alana gelen vatandaşların, maske takarak sosyal mesafe kuralına göre belirlenen yerlerde namaz kıldığı görüldü.

Çatak ilçesinde de cuma namazı mesire alanlarında kılındı.

Kaymakamlık ve belediye ekipleri, vatandaşları ateşlerini ölçtükten sonra belirlenen alanlara aldı.

Maske takan vatandaşlar, açık havada namaz kıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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