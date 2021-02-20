Van'ın Erciş ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü
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Van'ın Erciş ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü

20.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:56
Van'ın Erciş ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

İlçede gece saatlerinde etkili olan kar, Van Gölü sahilinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu.

Beyaz gelinliğini giyen ilçedeki kış güzellikleri drone ile havadan görüntülendi.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Öte yandan karayolları ekipleri de Erciş-Ağrı ile Erciş-Van kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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