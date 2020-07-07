Van'ın en kalabalık ilçesi ilk kez sahiline kavuşuyor
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Van'ın en kalabalık ilçesi ilk kez sahiline kavuşuyor

- Van'ın en kalabalık ilçesi ilk kez sahiline kavuşuyor 3 kilometrelik sahil vatandaşın kullanıma kazandırılıyor Van'ın en kalabalık ilçesi olan İpekyolu'nda hayata geçirilecek ve bölgenin prestijli projelerinden biri olan "Sahil Bandı" projesiyle vatandaş sahile kavuşturuluyor.

07.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:06

- Van'ın en kalabalık ilçesi ilk kez sahiline kavuşuyor

3 kilometrelik sahil vatandaşın kullanıma kazandırılıyor

VAN - Van'ın en kalabalık ilçesi olan İpekyolu'nda hayata geçirilecek ve bölgenin prestijli projelerinden biri olan "Sahil Bandı" projesiyle vatandaş sahile kavuşturuluyor.

İpekyolu Belediyesi tarafından ilçenin sınırları içerisinde bulunan 3 kilometrelik kıyı şeridindeki 'Sahil Bandı' projesinin yapımına bu yıl başlanılıyor. Projeyle birlikte bir milyon 400 bin metrekarelik alanla şehrin en gözde alanı sayılan kıyı şeridi ıslah ediliyor. Proje, Van Gölü'ne dökülen Akköprü Deresi ile Kirman Deresi mevkiine kadar uzanan sahil şeridi üzerinde uygulanacak. İlk olarak dere ıslahının ve kaya tahkimatının yapılacağı alanda, bu yıl itibariye bisiklet yolu, yürüyüş yolları, peyzaj alanları yapılarak kamelyalar kurulacak.

"Van'a yapılan en büyük hizmetlerden biri"

İHA muhabirine konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kentin kalbi ve merkezi olan ilçede sahil bandı projesinin hayata geçeceğini belirtti. Sahil bandının yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Kaymakam Aslan, "Göreve başlar başlamaz ilk ziyaret ettiğimiz yer sahil bandımız oldu. Bu proje Van'ımıza yapılacak en büyük hizmetlerden bir tanesidir. Edremit ilçesinden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kadar kesintisiz bir sahil yolu hayal ediliyor. Bu bizim de hayalimiz ve bu hayali gerçekleştirmek için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. İpekyolu ilçemizdeki 3 kilometrelik kısmı vatandaşımıza, ortak mirasa hizmete açabilirsek en büyük gurur kaynaklarımızdan biri olacaktır" dedi.

"Şehrin en kıymetli alanını vatandaşımızın hizmetine sunacağız"

İpekyolu ilçe halkını Van Gölü'nün kıyılarıyla buluşturacak projeyi hizmete sunacaklarının altını çizen Aslan, "3 aylık gibi kısa bir sürede İl Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İpekyolu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile beraber tapu iptal davalarını açtık. Bu 3-4 yıllık bir süreci alabilecekken, biz 3 aylık kısa bir sürede tapu iptal davalarını açtık ve burayı vatandaşımızın kullanımına kazandıracağız. İlçede en büyük hizmetlerden biri de budur. Bir milyon 400 bin metrekarelik şehrin en kıymetli alanını vatandaşımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"Van'ın en büyük cazibe merkezi olacak"

İlk olarak sahili kirleten ahırları yıkmakla işe başladıklarını ve projenin fizibilite çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"110 ahırı 10 Ağustos tarihi itibariyle sahillerden taşınarak şehrin daha uygun noktalarına çiftçimizi de mağdur etmeden mevzuata uygun bir şekilde taşınmasını teşvik ediyoruz. Bu tarihe kadar gelen taleplerle belediye olarak ahır yıkımlarını ücretsiz bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu konuda da ısrarcıyız. Fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl bisiklet yolu, yürüyüş yolları peyzaj alanları, kamelyalar ve kaya tahkimatını bitireceğiz. Derenin ıslahı ve kaya tahkimatının yapılması noktasında DSİ Müdürlüğünden destek alacağız. İpekyolu sahilinin Van'ın en büyük cazibe merkezi olacağına inanıyorum."

(YLM-MSA-Y)

Van'ın en kalabalık ilçesi ilk kez sahiline kavuşuyor

Kaynak: İHA

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