Van'ın en işlek caddesinde yol yapım onarım çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'ın en işlek caddesinde yol yapım onarım çalışması

Van'ın en işlek caddesinde yol yapım onarım çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştüren Van Büyükşehir Belediyesi, kaldırım ve yol yapım çalışmalarına hız verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştüren Van Büyükşehir Belediyesi, kaldırım ve yol yapım çalışmalarına hız verdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da 22 Nisan saat 19.00'dan itibarıyla başlayan ve bugün de devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluğun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, insan yoğunluğunun az olmasını fırsat bilen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin işlek caddelerinde yol yapım çalışması yaptı.

Öte yandan Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipleri trafiğin sakin olması sebebiyle ana caddelerde yaya geçidi, kasis ve yol çizgilerini yenileme çalışması yaptı. Kentin en işlek caddeleri olan Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Beşyol Meydanı'nda bulunan yaya geçitlerini kompanat boya ile yenileyen ekiplerin çalışmalarının rutin olarak devam edeceği kaydedildi. - VAN

Van'ın en işlek caddesinde yol yapım onarım çalışması
Van'ın en işlek caddesinde yol yapım onarım çalışması
Van'ın en işlek caddesinde yol yapım onarım çalışması
Van'ın en işlek caddesinde yol yapım onarım çalışması
Van'ın en işlek caddesinde yol yapım onarım çalışması
Van'ın en işlek caddesinde yol yapım onarım çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Nisan'daki 'soykırım' açıklaması ABD basınında: 'Biden, Türkiye'yle ilişkileri test etmek istiyor'
24 Nisan'daki 'soykırım' açıklaması ABD basınında: 'Biden, Türkiye'yle ilişkileri test etmek istiyor'
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cansu Dere Demet Akalın
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'ın en işlek caddesinde yol yapım onarım çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:16:24. #1.16#

title