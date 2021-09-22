Van'ın en işlek caddesinde şüpheli paket alarmı - Haberler
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Van'ın en işlek caddesinde şüpheli paket alarmı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'ın en işlek caddesinde şüpheli paket alarmı

Van'da cadde üzerindeki parka bırakılan şüpheli bir paket polis ekiplerini alarma geçirirken, fünye ile patlatılan paketten kıyafet çıktı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'da cadde üzerindeki parka bırakılan şüpheli bir paket polis ekiplerini alarma geçirirken, fünye ile patlatılan paketten kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir parka bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polisler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak uzman ekibi bekledi. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba uzmanı, çantayı fünye ile patlattı. Patlatılan paketten kıyafet çıkmasıyla cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı. - VAN

Van'ın en işlek caddesinde şüpheli paket alarmı

Van'ın en işlek caddesinde şüpheli paket alarmı

Van'ın en işlek caddesinde şüpheli paket alarmı

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