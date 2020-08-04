Van'ın efsane meyvelerinin gen kaynağı korunuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'ın efsane meyvelerinin gen kaynağı korunuyor

Van'ın efsane meyvelerinin gen kaynağı korunuyor Van'ın yerel meyveleri artık koruma altında Van'da üretimi yapılmadığı için kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meyvelerin çoğaltılması ve korunması amacıyla yapılan çalışmalar 3'üncü yılında hız kazandı.

04.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:43

Van'ın efsane meyvelerinin gen kaynağı korunuyor

Van'ın yerel meyveleri artık koruma altında

VAN - Van'da üretimi yapılmadığı için kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meyvelerin çoğaltılması ve korunması amacıyla yapılan çalışmalar 3'üncü yılında hız kazandı.

Van'da varlıkları asırlar öncesine uzanan, vatandaşın severek tükettikleri ve kaybolmaya yüz tutmuş yerli meyve çeşitlerinin yeniden yaygınlaştırılması için proje başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının işbirliğiyle başlatılan "Kaybolmaya Yüz Tutmuş Yerel Meyve Çeşitlerinin Çoğaltılması" projesi kapsamında 12 yerel meyve konusunda çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 12 meyvenin gen kaynakları koruma altına alındı. Van YYÜ yerleşkesinde kurulan serada mellaki armudu, kadife kayısı, alça erik, cebegirmez, ekşi elma, bey elması, aslik ve pamuk elma gibi 12'ye yakın türe göz aşısı yapıldı. Geçtiğimiz yıl göz aşısı yapılan 3 bin 500 fidan ise vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı.

"Yerel meyveler gelecek nesillere aktarılacak"

İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kentin yerel meyve çeşitlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl aşısı yapılan 3 bin 500 fidanın dağıtımı yapıldığını ifade eden İl Müdürü Görentaş, "Yaklaşık 3 yıl önce üniversitemiz ve DAKA ile birlikte bir proje başlattık. Proje kapsamında üniversite yerleşkesinde kurduğumuz serada çöğürlere yapılan göz aşısının süreci bu yıl da tamamlandı. Geçen yıl aşısını yaptığımız 3 bin 500 fidanı vatandaşımıza dağıttık. Bu sene de aşı sonrası 3 bin 500 fidanı gelecek yılın ilkbaharında vatandaşımıza ücretsiz bir şekilde dağıtmayı planlamaktayız. Vatandaşımız bu fidanları bizden talep ediyor. İnşallah bu yerel çeşitlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

"Kaybolmalarını engelleyeceğiz"

Yerel meyvelerin kaybolmasını engelleyeceklerinin altını çizen Görentaş, "Yapılaşmanın olması, ekonomik değeri olan diğer çeşitlerden dolayı yerel çeşitlerimiz kaybolmaya yüz tutmuştu. Kurduğumuz ekiplerin tespit edilen bahçelerden aldıkları aşı kalemlerini çöğürlere aşılayarak ve çoğaltarak kaybolmalarını engelleyeceğiz. Yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu vesileyle üniversitemize, DAKA ve personelimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Van'ın efsane meyvelerinin gen kaynağı korunuyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor Ekonomi
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Dünya
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Taksilere puan sistemi geliyor! Müşteriler, şoförlere not verecek
Taksilere puan sistemi geliyor! Müşteriler, şoförlere not verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Barış Arduç Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Daha Fazla Çeşme İzmir Bakan Bayram
Şu an buradasınız: Van'ın efsane meyvelerinin gen kaynağı korunuyor - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 11:31:50. #1.15#
title