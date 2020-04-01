Van'ın düşman işgalinin 102. kurtuluş yılı etkinliklerine korona virüs engeli Dünyayı etkisi altına alan Korna virüs salgını tedbirleri kapsamında Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak kutlanacak.

Dünyayı etkisi altına alan Korna virüs salgını tedbirleri kapsamında Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak kutlanacak.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler arttırılarak sürüyor. Bu kapsamda yarın kutlanması planlanan Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Anıtı'na valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin

Sunulmasıyla program sona erecek. Programa kimsenin çağrılmayacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA