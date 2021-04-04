Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü
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Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İlim Yayma Cemiyeti üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Zeve Şehitliği'ne yürüdü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İlim Yayma Cemiyeti üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Zeve Şehitliği'ne yürüdü.

Rektörlük önünde bir araya gelen Şevli, öğretim üyeleri ve öğrenciler, 1915'te Ermeni çetelerince Van'da katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nde kadar yürüdü.

Şehitler için dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Şevli, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla Zeve Şehitliği'ni ziyaret ettiklerini belirten Şevli şunları kaydetti:

"Van, 1915-1918 yılları arasında çok büyük bir dram ve tarihte görülmemiş bir acı yaşadı. 1918'te Van'ın nüfusu 150 binlerden 7 binlere kadar düştü. Kentte uzun süre nüfus sorunu yaşandı. Van tamamen harap olmuş, yakılmış ve yıkılmıştı. 1915'te civar köylerden Ermeni çeteleri tarafından masum ve Müslüman 2 bin 500 kişi şehit edilmişti. YYÜ olarak bizde Zeve Şehitliği'ne bir yürüyüş gerçekleştirdik. Şehitlerimize dua ettik. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Zahir Soğanda ise 1915'te Ermeni çetelerinin Ruslarla birlikte Van'ı yakıp yıktığını aktardı.

Zeve diye bilinen bölgede binlerce Müslümanın şehit edildiğini ifade eden Soğanda, "Ermeni mezalimini görmek isteyenler Zeve Şehitliği'ne gelsinler. Dünya gerçekten bir katliamı, bir soykırımı görmek istiyorsa Van'a gelsin. 1915'te Van Kalesi etrafına kurulan kent tamamen yakıldı, yok edildi. Bu yüzden Zeve Şehitliği'nin Van için ayrı bir yeri ve önemi vardır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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