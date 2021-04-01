Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü
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Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berge, mesajında, Van'ın 2 Nisan 1918'de Ermeni mezaliminden kurtarıldığını belirtti.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutladıklarını ifade eden Berge, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes ülkemize sahip çıkacağız. Başta birlik ve beraberliğimiz olmak üzere, tek yürek olma bilinci ve inancıyla yaşayacağız. Çeşitli dinlerden ve ırklardan insanların bir arada yaşayabildiği, tarihte derin izler bırakan ve medeniyetler beşiği olan Van, insanlığa kucak açmış bir şehirdir. 1915'te yaşanan savaşta Van, harabeye dönmüştü. Ecdadımızın büyük gayretiyle Van düşman işgalinden kurtarılmış ve yeniden kurulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Vanlı hemşerilerimizin 2 Nisan Kurtuluş Günü'nü tebrik ediyor, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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