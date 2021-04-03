Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunda 'SOLOTÜRK'ten gövde gösterisi

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Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunda 'SOLOTÜRK'ten gövde gösterisi Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlamalarında SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunda 'SOLOTÜRK'ten gövde gösterisi

VAN - Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlamalarında SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. yıl dönümü için düzenlenen etkinliklerde SOLOTÜRK Gösteri Ekibinin Edremit sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirildiği duyuruldu. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK Gösteri Ekibi tarafından Edremit sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Böylece SOLOTÜRK 10'uncu yılında yurt içindeki ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirmiş oldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK