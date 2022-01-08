Dondurucu soğukta termalle 1500 ton domates üretildi

VAN (AA) - Hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda yetiştirilen domatesler birçok ilde tüketiliyor.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan ilçeye bağlı Ayrancılar mevkisinde, 2016'da 34 bin metrekare alana kurulan jeotermal seralarda, dondurucu soğuklara rağmen domates yetiştiriliyor.

Bölgede birçok farklı noktada sondajla çıkarılan sıcak suyla ısıtılan seralarda topraksız tarım yapılıyor.

40 gence istihdam sağlandı

Proje Koordinatörü ve Ziraat Mühendisi Yusuf Taşkın, AA muhabirine, Türkiye'de kayıtlara geçen en düşük sıcaklığın sıfırın altında 46,4 ile Çaldıran'da ölçüldüğünü söyledi.

En soğuk ilçede yeraltı kaynaklarını ekonomiye dönüştürdüklerini belirten Taşkın, "Yerin altından çıkan sıcak sularla 7 yıl önce bu sera yapıldı. Yılın her döneminde üretim yapılıyor. Teknolojik bir sistemle topraksız tarım yapıyoruz. Ürettiğimiz domatesleri Türkiye'nin birçok yerine ve Van'a satıyoruz. Geçen yıl 1500 ton domates üretildi." dedi.

Serada 40 gence istihdam olanağı sağladıklarını anlatan Taşkın, şunları kaydetti:

"Burada tamamen akıllı bir sistem var. Bu sistemde sensör ve yazılımlar var. İçerdiği sistem aldığı komutla sulama ve gübreleme yapıyor. Tozlanmada arı kullanıyoruz. Dolayısıyla sağlığa çok yararlı bir ürün üretiyoruz. Bu proje sayesinde ilçemiz seracılıkta önemli bir konuma geldi. Bu serayı yapmadan önce sera ısıtma tecrübesi sıfırın altında 27,30'lar kadardı. Burayı yaptıktan sonra ilk defa eksi 40'lar, 45'lerde seracılıkta ısıtma deneyimi kazanmış olduk. Türkiye'nin en soğuk ilçesinde bu mevsimde domates çıkarmak önemlidir. Dışarıda Sibirya soğukları, içerde de Antalya sıcağı hakim."

Serada çalışan Ercan Karahanlı da "Bu işletme sayesinde iş öğrendik, evimize ekmek götürüyoruz. Türkiye'nin en soğuk ilçesinde üretim yapıyoruz. Kırsal kesimlerde böyle güzel tesislerin olması her açıdan iyi." dedi.