Van'ın Çatak ilçesinde iki köy yoluna çığ düştü
Van Valiliği, Çatak ilçesine bağlı iki köy yoluna çığ düştüğünü, can kaybının yaşanmadığını bildirdi.
Van Valiliği, Çatak ilçesine bağlı iki köy yoluna çığ düştüğünü, can kaybının yaşanmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Çatak ilçesine bağlı Bilgi ve Korulu mahallelerinin bulunduğu yola çığ düştüğü belirtildi.
Olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, bölgede yol açma çalışmalarının da çığ tehlikesi nedeniyle durdurulduğu ifade edildi.