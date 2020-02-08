Van'ın Çatak ilçesinde iki köy yoluna çığ düştü
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Van'ın Çatak ilçesinde iki köy yoluna çığ düştü

Van Valiliği, Çatak ilçesine bağlı iki köy yoluna çığ düştüğünü, can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

08.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:26
Van'ın Çatak ilçesinde iki köy yoluna çığ düştü

, ilçesine bağlı iki köy yoluna çığ düştüğünü, can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Çatak ilçesine bağlı Bilgi ve Korulu mahallelerinin bulunduğu yola çığ düştüğü belirtildi.

Olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, bölgede yol açma çalışmalarının da çığ tehlikesi nedeniyle durdurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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