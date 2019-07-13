Van'da düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekata ilişkin yapılan açıklamada "Van-Çaldıran'da devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekâtı ile 3 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

BAKANLIK SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çaldıran ilçesinde süren operasyonlar kapsamında hava harekatı icra edildiği bildirildi. Harekatta 3 bölücü terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA