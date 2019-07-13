Van'da düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekata ilişkin yapılan açıklamada "Van-Çaldıran'da devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekâtı ile 3 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
BAKANLIK SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çaldıran ilçesinde süren operasyonlar kapsamında hava harekatı icra edildiği bildirildi. Harekatta 3 bölücü terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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