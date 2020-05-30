Van'ın cadde ve sokaklarında yol onarım çalışmaları başlatıldı Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Caddesi başta olmak üzere kentteki birçok cadde ve sokakta asfalt tamir, bakım ve onarım çalışması başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Caddesi başta olmak üzere kentteki birçok cadde ve sokakta asfalt tamir, bakım ve onarım çalışması başlattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını hızlandıran Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, 70 personel ve 16 araçla Doğu Caddesi, Selimbey Mahallesi Yunus Sokak ve Eminpaşa Mahallesi Kaptan Sokak'ta asfalt onarımı ve kaldırım tamir çalışması yürütüyor.

Günün ilk ışıklarıyla çalışmalara başlayan ekipler, yaya ve araç trafiğinin olmamasından dolayı işlerini daha hızlı ve güvenli şekilde yapıyor.

Mesai gözetmeksizin yürütülen çalışmaların yarın da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA