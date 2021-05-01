Van'ın Bodrum'u doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'ın Bodrum'u doldu

Van'ın Bodrum'u doldu
Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU - Haberler | Güncel

TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Van Gölü kıyısındaki yazlıklar doldu.

TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Van Gölü kıyısındaki yazlıklar doldu. Van'ın Bodrum'u olarak nitelendirilen Mollakasım'daki yazlığına gelen TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, "Bütün komşularımız neredeyse hepsi burada" dedi.

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan, genellikle yaz aylarında yoğunluğun yaşandığı Van Gölü kıyısında yazlıkların bulunduğu bölgelerde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle sezon erken açıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Van Gölü kıyısındaki Mollakasım, Ayanıs ve Edremit'teki yazlıklarına yerleşti.

Van'ın Bodrum'u olarak nitelendirilen ve göl kıyısı olarak mavi bayrak alan Mollakasım sahillerindeki yazlıkların büyük çoğunluğu kısıtlama öncesi doldu. Bölgedeki yazlığına gelen TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, pandemi nedeniyle uygulanmaya başlanan yasaklar nedeniyle insanların metropollerden tatil beldelerine gittiğini belirterek, "Biz de ilimizin Bodrum'una Mollakasım'a geldik. Van, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri, Mollakasım ise Van'ın en güzel yerlerinden biri. Biz de ailemizle birlikte buraya geldik. Bütün komşularımız neredeyse hepsi burada" dedi.Geçen yıl da pandemi nedeniyle yazlıklarına erken geldiklerini ifade eden Özgökçe, "Burası yazlık olduğu için kalorifer tesisatı çekmemiştik. Geçen yılda mart ayında geldiğimizde ısıtıcı sobalarla idare etmiştik. Bu yılda aynı şekilde ısınmayı düşünüyoruz. Pandemide Türkiye'de vakaların en az olduğu şehirlerden birisi de Van. Yasakların bitmesiyle birlikte bizler de Türkiye'nin en güzel şehrine misafirlerimizi davet ediyoruz" diye konuştu.

Kentte esnaf olan Serdar Kara ise şehir kalabalığından kaçıp yazlıklarına geldiklerini söyledi. Kara, "Buralar çok güzel, en azından nefes alıyoruz. 17 günlük yasak nedeniyle çoluk çocuğumuzu alıp buradaki evimize geldik. Burası Doğu'nun Bodrum'udur. Buradaki yazlıkların yüzde 80'i dolu" diye konuştu.


Van'ın Bodrum'u doldu
Van'ın Bodrum'u doldu
Van'ın Bodrum'u doldu
Van'ın Bodrum'u doldu
Van'ın Bodrum'u doldu
Van'ın Bodrum'u doldu
Van'ın Bodrum'u doldu
Van'ın Bodrum'u doldu
Van'ın Bodrum'u doldu
Van'ın Bodrum'u doldu
Van'ın Bodrum'u doldu
Van'ın Bodrum'u doldu
Van'ın Bodrum'u doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Profesör 'Acilen Genom Konsorsiyumu kurulmalı' sözleriyle uyardı: Kısa sürede iş çığrından çıkabilir
Profesör "Acilen Genom Konsorsiyumu kurulmalı" sözleriyle uyardı: Kısa sürede iş çığrından çıkabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Hadise Eda Ece Müge Anlı Özcan Deniz
Spor Muslera Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'ın Bodrum'u doldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:38:36. #1.14#

title