Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9...
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Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9...

Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında kimsenin bulunmadığını söyledi.

23.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:06
Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9...

'ın ilçesindeki bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı , olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında kimsenin bulunmadığını söyledi. - VAN

Kaynak: İHA
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