Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9...
Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında kimsenin bulunmadığını söyledi.
23.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:06
Van'ın Başkale ilçesindeki deprem bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında kimsenin bulunmadığını söyledi. - VAN
Kaynak: İHA