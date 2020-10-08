Başkale ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
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Başkale ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

08.10.2020 10:17 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:23

Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı.

Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte etkili olan sağanak, ilçenin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

İlçedeki yüksek tepeler kar yağışıyla beyaza büründü.

Küçük baş hayvanlarını otlatmaya götüren besicilerde kar yağışına yakalanınca zor anlar yaşadı.

Başkale ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Başkale ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Başkale ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Başkale ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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