Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs şüphesiyle iki mahalle karantinaya alındı
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Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs şüphesiyle iki mahalle karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs şüphesiyle iki mahalle karantinaya alındı Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs şüphesiyle iki mahalle karantinaya alındı.

28.05.2020 20:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:39

Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs şüphesiyle iki mahalle karantinaya alındı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs şüphesiyle iki mahalle karantinaya alındı.

Koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Van'ın Başkale İlçesi Gedikbaşı Mahallesi ve Ekecek Mahallesi ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Başkale ilçesinin Gedikbaşı ve Ekecek Mahallelerin 'de yapılan çalışmalarda, il dışı temaslı olduğu tespit edilen iki vatandaşın korona testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallede incelemelerini sürdürürken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.

Kararda "İlçemize Bağlı Gedikbaşı ve Ekecek Mahallerinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince 27.05.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek mahallelere giriş ve çıkışlar kapatılmıştır. "denildi.

Başkale ilçesine bağlı mahallesi de karantina altında olduğu belirtildi.

Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs şüphesiyle iki mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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