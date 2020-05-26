Van'ın 3 mahallesindeki karantina uygulaması bu gece sona eriyor
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Van'ın 3 mahallesindeki karantina uygulaması bu gece sona eriyor

VAN'ın İpekyolu Kaymakamlığı, koronavirüs nedeniyle ilçeye bağlı 3 mahallede 5 Mayıs tarihi itibariyle başlatılan karantina uygulamasının bu gece yarısı itibariyle sona ereceğini duyurdu.

Van'ın 3 mahallesindeki karantina uygulaması bu gece sona eriyor
26.05.2020 22:43 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:43

VAN'ın İpekyolu Kaymakamlığı, koronavirüs nedeniyle ilçeye bağlı 3 mahallede 5 Mayıs tarihi itibariyle başlatılan karantina uygulamasının bu gece yarısı itibariyle sona ereceğini duyurdu.

Van'ın İpekyolu Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç Mahalleleri'nde uygulanan karantina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alınan üç mahallemizde karantina uygulaması 26.05.2020 saat 24.00 itibariyle sonlandırılacaktır. 05.05.2020 tarihinde alınan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile İlçemize Bağlı Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç Mahallelerinde başlatılan karantina süresi, bu mahallelerimizde yeni koronavirüs (Covid-19)  vakasının görülmemesi ve vatandaşlarımızın izleme sürelerinin bitmesi sebebiyle 26.05.2020 tarihinde alınan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 26.05.2020 saat 24.00 itibariyle sonlandırılacaktır. Bu süreçte hastalıkla mücadelede elde edilen kazanımları korumak amacıyla; vatandaşlarımızın sosyal mesafeye, kişisel hijyene ve sağlık kuruluşlarımızın tavsiyelerine azami şekilde uymaları önem arz etmektedir. Ortanca mahallemizdeki karantina süreci devam etmektedir."

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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