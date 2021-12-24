VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar, bugün tatil edildi.

İPEKYOLU, VAN (DHA) - VAN'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren Okullar, bugün tatil edildi.

Van'da dün gece saatlerinde bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullara bugün bir günlük ara verildi. Diğer okullar ise eğitimlerine devam etti. Öğrencilerin çoğu karda yürüyerek okullarına gitti.

Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Birçok mahalle, köy ve mezrada yollar ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Van-Bahçesaray kara yolu da tipi ve çığ riski nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Meteoroloji yetkilileri, yola çıkan sürücüleri çığ ve buzlanmaya karşı uyardı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Zonguldak'ta okullar 1 gün tatil

Zonguldak'ta okullar 1 gün tatil

 Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title