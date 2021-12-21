Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Başkale, Bahçesaray ve Çatak'ta yoğun kar nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda, bugün eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

 Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

 Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title