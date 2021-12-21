Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Başkale, Bahçesaray ve Çatak'ta yoğun kar nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda, bugün eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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