Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek Van'ın Saray ilçesinde vatandaşlar alkışla, Hakkari'de şehir turu atan taksiciler kornayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi.

Van'ın Saray ilçesinde vatandaşlar alkışla, Hakkari'de şehir turu atan taksiciler kornayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi.

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için iki gün önce başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü.

Saray ilçesi Beyarslan köyünde saat 21.00'de evlerinin önüne ve pencerelere çıkan vatandaşlar, alkış tuttu. Köy sakinleri, emeklerinden dolayı sağlıkçılara teşekkür etti.

Hakkari'de de pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarını alkışladı.

Hakkari Devlet Hastanesi 112 Acil Servis önünde bir araya gelen taksiciler ise destek için korna çalarak şehir turu attı.

Kaynak: AA