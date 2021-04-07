Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, yoğun bakım ünitesi inşaatını inceledi
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Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, yoğun bakım ünitesi inşaatını inceledi

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, yoğun bakım ünitesi inşaatını inceledi

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde yapılan 3. seviye 29 yataklı yoğun bakım inşaatında incelemelerde bulundu.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde yapılan 3. seviye 29 yataklı yoğun bakım inşaatında incelemelerde bulundu.

Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Taman ile hastaneye gelen Sünnetçioğlu, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve hastane idarecilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığınca yapılan yatırımların ve başarılı çalışmaların herkes tarafından takdir edildiğini belirtti.

Vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini vermek için gayret ettiklerini belirten Sünnetçioğlu, "İl Sağlık Müdürlüğümüz ve tüm paydaşlarımızla vatandaşlarımıza daha çok hizmet etmek için çalışmalarımız devam edecek. Amacımız Van ve bölge halkımıza layık olmaktır." dedi.

Başhekim Çelik ise "Hastane yönetimi olarak Van Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle çok kısa zamanda birçok birimlerimizi hizmete açarak halkımızın hizmetine sunduk. Yeni birimleri açmak için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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