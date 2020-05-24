Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu'ndan bayram ziyaretleri
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Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu'ndan bayram ziyaretleri

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, bayram ziyaretleri kapsamında 112 başhekimliği ile hastane ziyaretlerinde sağlık çalışanlarının ve vatandaşların bayramı kutladı.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu'ndan bayram ziyaretleri
24.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:20

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, bayram ziyaretleri kapsamında 112 başhekimliği ile hastane ziyaretlerinde sağlık çalışanlarının ve vatandaşların bayramı kutladı.

Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Adem Ergioğuz ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu,İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ve ilde bulunan hastaneleri ziyaret etti. İlk olarak 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Dr. Sünnetçioğlu, burada telsiz anonsuyla ambulansta çalışan sağlık personelinin ve ailelerinin bayramını kutladı. Dr. Sünnetçioğlu yaptığı anonsta, "Siz değerli sağlık çalışanlarımız böyle bir günde ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak vatandaşlara hizmet etme gayreti içinde olunduğunuzu görmekteyiz. Özellikle böyle bir dönemde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ve hastane ortamında çalışan personeller için bayramların gündelik stres ve yorgunluktan bir nebze olsun uzaklaştıran manevi bir hava yaşatan ramazan bayramımız sevgi atmosferinden faydalanmamız önem arz etmektedir" dedi.

Dr. Sünnetçioğlu daha sonra SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İpekyolu ek binasını ziyaret etti. Ziyarette hastanelerin genel servis, Kovid servisleri, yoğun bakım, acil servis ve ameliyathanelerde görev yapan tüm sağlık personelini tek tek ziyaret eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, çalışanların bayramını kutlayarak tatlı ikramında bulundu. Ayrıca hasta yakınları ile de bir süre sohbet eden Dr. Sünnetçioğlu, birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan ayının ardından mübarek Ramazan bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bayramların ortak sevinçlerin ve duyguların paylaşıldığı müstesna günler olduğunu söyledi.

Dr. Sünnetçioğlu, "Vaka sayılarımızda ciddi oranda düşüşler yaşandığı bu günlerde bayramın hem sağlık çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza olumlu bir hava katacağını umut ediyorum. Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiği bu süreçte vatandaşların da kurallara uyması gerekiyor. Normalleşmeye doğru gidiyoruz, ancak bu dönemde çok dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bayramda toplum içindeki bulaşlardan ziyade aile içindeki bulaşlara dikkat etmemiz lazım. İlimizde son bir hafta içinde daha çok aile içi bulaşlara rastlıyoruz. Lütfen uzaktan bayramlaşalım. Bayram ziyaretleri yapmayalım. Telefonda ya da görüntülü görüşelim. Ancak bir araya gelmemeye dikkat edelim. Çünkü sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyenini ciddi anlamda sürdürmezsek önümüzdeki günlerde riskimiz artacaktır. Kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Bugünler için sağlık çalışanlarımız çok büyük çaba sarf ettiler. Onların emeklerini zayi etmeyelim" dedi.

Vatandaşların dışarı çıktıklarında muhakkak hastanelere gelirken maske takmaları konusunda da hassas davranmaları gerektiğini vurgulayan Dr. Sünnetçioğlu, "Ayrıca bu zorlu süreçteki bu yolda güvenlik noktalarında bulunan emniyet mensupların bayramını kutluyorum. Korona virüs salgınına karşı mücadelemizde emniyet mensuplarımızda yoğun çaba sarf etti. Bu vesileyle ebediyete göçmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizin ve emeği geçmiş herkese teşekkürlerimi ifade etmek isterim tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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