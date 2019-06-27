Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Van İl Müftülüğüne Ömer Keskin getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile beş ile yeni müftü atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Ankara İl Müftülüğüne Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Bartın İl Müftülüğüne Abdülcelil Çakar, Kocaeli İl Müftülüğüne Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa İl Müftülüğüne Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Van İl Müftülüğüne ise Ömer Keskin getirildi.

1964 Adıyaman Kahta doğumlu olan Ömer Keskin, ilk ve orta öğrenimini 1985 yılında memleketi olan Adıyaman'da tamamladıktan sonra ilk olarak Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Aşağı Argıtlı köyüne tayin oldu. Kısa bir süre sonra 1985 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girmeye hak kazanan Keskin, 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yaparak 1990 yılında mezun oldu. Aynı yıl Şanlıurfa-Ceylanpınar Gümüşsu Tarım İşletmesi Camii İmam-Hatibi olarak tayin edilen Keskin, bu arada Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Bilim Dalı Yüksek Lisans programına birinci sıradan girmeye hak kazandı. Yüksek lisans döneminde "İbni Teymiyye' de şirk kavramı" adlı tez üzerinde çalışan Keskin, yüksek lisansla beraber Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi 3. Dönem Yüksek Lisans ve doktora bölümüne de kayıt yaptırdı. Burada 30 ay içinde Arapça ve İslam'ın temel kaynakları üzerine ihtisas yapan Keskin, 13 Mayıs 1993 tarihinde söz konusu eğitim merkezini bölüm ikincisi olarak bitirerek, 1993 yılında Trabzon-Köprübaşı İlçe Müftülüğüne atandı. 1998 yılında Yozgat'ın Sarıkaya İlçe Müftülüğüne atanan Keskin, 2007 yılında ise Amasya'nın Suluova İlçe Müftülüğüne atandı. Dört yıl bu görevi yürüttükten sonra 2011-2014 yıllarında Çaycuma İlçe Müftülüğü, 2014 Aralık ayında Gaziantep Şehitkamil İlçe Müftülüğü görevini yürütürken Van'a atanan Keskin, evli ve üç çocuk babasıdır. - VAN

Kaynak: İHA