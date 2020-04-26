Van iftar saati: 26 Nisan 2020 Pazar Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Van iftar saati: 26 Nisan 2020 Pazar Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Van'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 3. gününde Van iftar saati sorgulanmaya başladı. Van'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 26 Nisan Pazar günü Van iftar saati kaç? Van iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Van iftar saatleri…

26.04.2020 02:00 | Son Güncelleme: 26.04.2020 02:00
Van iftar saati: 26 Nisan 2020 Pazar Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ayının üçüncü günü nedeniyle Van halkı, imsak vakti03:37'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Van iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 26 Nisan Pazar günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Van iftar saati kaçta? İşte, Van iftar vakti:

26 NİSAN PAZAR GÜNÜ VAN İFTAR SAATİ: 19:00

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

İFTAR NEDİR?

Oruçlu geçen sürenin bitmesinden sonra yenen yemeğe iftar denir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamındadır ve güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

İMSAK NEDİR?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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