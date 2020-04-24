Van iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Van, Haber

Van iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Van'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 1. gününde Van iftar saati sorgulanmaya başlandı. Van'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 24 Nisan Cuma günü Van iftar saati kaç? Van iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Van iftar saatleri…

24.04.2020 02:01 | Son Güncelleme: 24.04.2020 02:01
Van iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ayının birinci günü nedeniyle Van halkı, imsak vakti03:41'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Van iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 24 Nisan Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak. Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Van iftar saati kaçta? İşte, Van iftar vakti:

24 NİSAN CUMA VAN İFTAR SAATİ:18:58

2020 Ramazan imsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

ORUÇ TUTMAK ZAYIFLATIR MI?

Ramazan ayında oruç tutanlar genellikel zayıflayacaklarını düşünürler ancak oruç kiloyu tetikleyebilir.

İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok fazla miktarda besin tüketme isteği doğar. Bu da doğal olarak kilo alımına zemin hazırlar. Öğün sayısı azaldığı için bu öğünlerde tercih edilen besin çeşidi ve miktarı normal zamandan tüketilenden çok daha fazla olur.

Uzun süre aç kalan vücut bir anda çok fazla yiyecek tüketerek sindirimi zorlar. Yemekten hemen sonra da hareketsiz kalmak kilo almak için en uygun ortamı sağlar.

Metabolizma hızı gece düştüğü için eğer sahurda ağır yemekler yenilirse kilo alma daha kolay olacaktır. Bu nedenle mutlaka sahura kalkılmalı ve süt, yumurta, peynir gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılmalı yada az yağlı sebze ve zeytinyağlı, az baharatlı veya baharatsız yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmelidir.

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