Van iftar saati: 10 Mayıs 2020 Pazar Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Van iftar saati: 10 Mayıs 2020 Pazar Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Van iftar saati: 10 Mayıs 2020 Pazar Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
10.05.2020 01:00 | Son Güncelleme: 10.05.2020 01:00

Van'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 17. gününde Van iftar saati sorgulanmaya başladı. Van'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 10 Mayıs Pazar günü Van iftar saati kaç? Van iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Van iftar saatleri…

Ramazan ayının on yedinci günü nedeniyle Van halkı, imsak vakti 03:15'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Van iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 10 Mayıs Pazar günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Van iftar saati kaçta? İşte, Van iftar vakti:

10 MAYIS PAZAR GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:13

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

KAVME VE CELSENİN HÜKMÜ NEDİR?

Kavme; namazda rükûdan kalkarken, secdeye gitmeden önce iyice doğrulmak ve en az bir kere "Sübhâne Rabbiye'l-Azîm" diyecek kadar ayakta durmak; celse ise, namazda iki secde arası en az bir kere "Sübhâne Rabbiye'l-Azîm" diyecek kadar oturmaktır. Hanefilere göre celse ve kavme, vaciptir. Yanılarak terk edilirse sehiv secdesi yapmak gerekir. Bilerek terkedilirse tahrimen mekruhtur, namazın iade edilmesi gerekir. İmam Şâfiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise celse ve kavme farzdır, bilerek terk edilirse namaz bozulur. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 149, 157; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 423; Nevevî, Ravda, II, 356-357).

Ebû Hureyre (r.a.) şöyle anlatmaktadır: "Hz. Peygamber bir gün mescide girdi, peşinden de bir adam gelerek namaz kıldı. Sonra gelip Hz. Peygamberi selamladı. O da selamını aldı ve 'dön ve namazını yeniden kıl' dedi. Bu durum üç kez tekrar etti, sonuncusunda şöyle buyurdu: 'Namaz kılacağın zaman tekbir al, sonra Kur'an'dan bildiğin kolay gelen bir yeri oku, sonra rükûya eğil ve uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar rükûda kal. Daha sonra rükûdan kalk ve iyice doğrul. Sonra secdeye git ve orada uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar kal. Daha sonra iyice yerleşinceye kadar otur, sonra tekrar secdeye kapan ve orada uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar bekle. Bütün namazlarında böyle yap." (Buhârî, Ezan, 95)

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