VAN Hükümlüler de maske üretiyor
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Van, Güncel

VAN Hükümlüler de maske üretiyor

Hükümlüler de maske üretiyorVAN Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'nde hükümlüler tarafından tek kullanımlık maske ve tulum üretimine başladı.

10.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:22
VAN Hükümlüler de maske üretiyor

Hükümlüler de maske üretiyor

VAN Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'nde hükümlüler tarafından tek kullanımlık maske ve tulum üretimine başladı.

Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumuna bağlı Van Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Kurumu Müdürlüğü tekstil atölyesi, 2017 yılında faaliyete geçti. Nevresim takımı, yastık, iç çamaşırı, delil torbası, sedye örtüsü ile hasta önlüğü dikilen atölyede, koronavirüs salgını nedeniyle tek kullanımlık maske ve tulum üretimine başladı. 3 personel ve 18 hükümlü ile üretilen maske ve tulumlarla Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlar ile resmi kurumların ihtiyaçları karşılanacak.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu'na bağlı olarak Van Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Kurumu Müdürlüğü olarak faaliyet göstermekteyiz. Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada ve akabinde ülkemizde görülmesi üzerine Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün talimatları ile burada çok yoğun bir şekilde tek kullanımlık maske ve tulum üretimine başladık. Burada şu an 18 hükümlü ile 3 personelimiz 17 makine ile bu üretimi sağlamaktayız. Bir aylık üretim hedefimiz 40 bin maskenin üretilmesidir. Burada çalışan hükümlüler aynı zamanda cezalarının infazını yapmakta ve meslek öğrenerek topluma kazandırılması için çaba sarf etmekteyiz. Hükümlüler burada çalışırken sigortaları iş yurtları kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Belli bir gündelik almaktadırlar. Böylelikle hem cezalarının infazını sağlamakta, hem de devletimizin covid-19 ile mücadelesi noktasında gerekli üretimi yapmaktadırlar" dedi.

VAN Hükümlüler de maske üretiyor

Kaynak: DHA

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VAN Hükümlüler de maske üretiyor
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