Van hudut hattında 12 kilogram metamfetamin ve 1 kilogram toz eroin ele geçirildi
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Van hudut hattında 12 kilogram metamfetamin ve 1 kilogram toz eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Van hudut hattında 12 kilogram metamfetamin ve 1 kilogram toz eroin ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 12 kilogram metamfetamin ve 1 kilogram toz eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 12 kilogram metamfetamin ve 1 kilogram toz eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında 12 kilo 66 gram metamfetamin ve 1 kilo 113 gram toz eroin ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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