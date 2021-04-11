Van hudut hattında 12 kilogram metamfetamin ve 1 kilogram toz eroin ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 12 kilogram metamfetamin ve 1 kilogram toz eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 12 kilogram metamfetamin ve 1 kilogram toz eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında 12 kilo 66 gram metamfetamin ve 1 kilo 113 gram toz eroin ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş