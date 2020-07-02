Van heyeti ulaşım ve haberleşme taleplerini Bakan Karaismailoğlu'na iletti
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Van heyeti ulaşım ve haberleşme taleplerini Bakan Karaismailoğlu'na iletti

Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan'ın bulunduğu heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Van heyeti ulaşım ve haberleşme taleplerini Bakan Karaismailoğlu'na iletti
02.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:13

Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan'ın bulunduğu heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Bakanlık temaslarını aralıksız sürdüren Van heyeti, bölgedeki ulaşım ve altyapı sorunlarını Bakan Adil Karaismailoğlu'na iletti. Ulaşım, haberleşme ve altyapı konularının konuşulduğu toplantıda, Van'ın proje ve talepleri görüşüldü. Milletvekili Arvas, coğrafi konumu ve sınır kapısı nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan Van'ın bu avantajlı konumu sayesinde lojistik bakımından bir cazibe merkezi olmaya elverişli olduğunu belirterek, "Ulaşım ve erişim ise bu amaca hizmet edecek en temel ve öncü sektördür. İmar planı ve uygulamaları nedeniyle yıllardır sürüncemede kalan çevre yolu ile ilgili geçen hafta Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından tescili yapılarak Karayolları Genel Müdürlüğüne bildirilen birinci etapta yol yapım çalışmalarının başlatılması aciliyet arz etmektedir. Van sınır kenti olması nedeniyle transit geçişlerinde yoğun olduğu bir güzergah üzerinde bulunmaktadır. Çevre yolunun açılması şehir içi trafiği normalleştirecektir. Yine şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak ve transit geçişle trafik akışını hızlandıracak, ana arter üzerinde bulunan havaalanı, karayolu ve üniversite köprülü kavşaklarının yapılması öncelikli talebimizdir. Van-Şırnak kara yolu ilimizin ulaşımı ve ticareti için önemli bir projedir. İran-Kapıköy Sınır Kapısı ile Irak-Habur Sınır Kapısını birbirine bağlayacak bu güzergah stratejik bir önemde sahiptir. Projenin tamamlanması bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacaktır. Van-Bahçesaray kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın kış aylarında sürekli aksadığı bir güzergahtır. Sürekli çığ tehlikesi olan bu yolda 4-5 Şubat tarihlerinde düşen çığlar nedeniyle 42 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 3 bin 10 rakımlı Karabet geçidinin olduğu bu bölgeye daha önce kar tüneli yapılmış, ancak kısa olmuştur. Kar tünelinin riski azaltacak şekilde uzatılması, kısa vadede yapılacak en hızlı çözümdür. Havayolu ulaşımı bakımından bölgenin merkezi konumunda bulunan Van, aynı zamanda Hakkari, Bitlis, Ağrı ve Muş illerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 2,5 milyon nüfusa hitap etmektedir. Kısıtlı sefer sayıları nedeniyle yaşanan sıkıntılar tepkilere neden oldu. Özellikle Ankara ve İstanbul seferlerinin arttırılması yönünde planlama yapılması gerekmektedir. Ticari ve iktisadi ilişkilerimizin güçlü olduğu komşumuz İran ile demir yolu bağlantısı çok önemli ve öncelikli bir konudur. Yıllardır gündemden düşmeyen Kuzey Van Gölü Demiryolu Projesinin gerçekleşmesi, ülkemize ve bölgemize önemli kazanımlar sağlayacaktır. Türkiye-İran arasında yaklaşık yılda 15 - 20 bin adet vagon taşıması gerçekleştirilmektedir. Van Gölü geçişine yönelik yapılan yatırımlar ve yüksek taşıma kapasiteli feribotların inşası kısa vadeli çözümlerdir. Kesin ve kesintisiz çözüm için Kuzey Van Gölü Demiryolu Projesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Feribot iskelesi sahil yolu Van halkının keyifli vakit geçirdiği uğrak yerlerden biridir. Ancak söz konusu yol TCDD tarafından hazırlanan projede feribot iskelesi sol ray alanı içinde kalmaktadır Vatandaşın deniz havası aldığı sosyal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı limanda sahil yolunun iptal edilmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştur. Projede sahil yolu için dolgu yapılması ve yürüyüş yolunun korunması beklentimizdir. Van Gölü'nde tekne barınağı ve altyapı yatırımları bakımından Van ilimiz Adana 5. Bölge Müdürlüğüne bağlıdır. Sosyal ve ekonomik olarak zengin bir potansiyele sahip Van Gölü'nden maalesef altyapı eksikliği nedeniyle yeterince istifade edilememektedir. Van Gölü'ne kıyısı olan ilçelerimizde çok sayıda balıkçı teknesi ve gezi tekneleri bulunmaktadır. Korunaklı bir barınak olmadığı için vatandaşlar çeşitli kaygılar ile tekne almamaktadırlar. Van Gölü üzerinde ulaşımı, turizmi ve balıkçılığı teşvik edecek altyapı yatırımlarının desteklenmesi önemlidir. Erciş, Tuşba, Gevaş ve Edremit ilçelerimiz için teklif edilen balıkçı barınakları ve onarım işlerinin yapılması için ödenek gerekmektedir. Mobil kapsama alanı dışında kalan kırsal mahallelerimiz var. Bunlara 'Evrensel Mobil Kapsama Projesi' dahilinde mobil baz istasyonları kurulması elzemdir. Van PTT Baş Müdürlüğü hizmet binası 2011 yılında meydana gelen depremlerde hasar görmüş riskli bir yapıdır. Son zamanlarda meydana gelen depremler nedeniyle kurum çalışanları da tedirgin olmaktadır. Projesi tamamlanmış Van PTT Baş Müdürlüğü Posta İşleme Merkezi ve kargo binalarının yatırım programına alınması önemlidir. Bakanlık ziyaretlerimiz öncesinde konular ile ilgili bütün paydaşlardan bilgi alarak hazırlığımızı yapıyoruz. Hazırladığımız dosya ile birlikte şehrimizi ilgilendiren toplumsal konularda Bakanlarımızı ziyaret ediyoruz. Toplantılarımızdan genelde verim alıyoruz. Her ziyaretimizde ilimize küçük büyük bir şeyler kazandırıyoruz. Meclisin tatile girmesiyle birlikte inşallah korona virüs tedbirlerine uyarak mümkün olduğu şekilde ilçe ve mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Teşkilatlarımız ile birlikte hemşehrilerimizin sorunlarını dinleyecek, sevinçlerine ortak olacağız. Onlardan aldıklarımızı yine bu şekilde ilgililere ulaştıracağız. AK Parti olarak vatandaşlarımızın taleplerine karşılık verecek, sıkıntılarına çözüm arayacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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