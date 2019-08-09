VAN HASSAS BURUN 'KARA' ŞARK HİZMETİ İÇİN VAN'DA

09.08.2019 12:34

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve birçok başarıya imza atan narkotik köpeği 'Kara', şark görevi için Van'a gönderildi. Önemli geçiş güzergahlarından biri olan Van'da 3 yıl içerisinde yaklaşık 17 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalamaların başrolünde ise dedektör köpekler var.

Uyuşturucu sevkiyatının en önemli geçiş noktalarından biri olan Van'da, polisin yaptığı operasyonlar ve çalışmalar, gece gündüz sürerken, en büyük yardımcıları da dedektör köpekler oluyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde yıllarca görev yapan ve İstanbul'da yüzlerce uyuşturucu operasyonuna katılıp, birçok başarıya imza atan hassas burunlu narkotik köpeği 'Kara'da İstanbul'daki görevini tamamlayıp şark görevi için Van'a geldi. Belçika Malinois cinsi narkotik köpeği olan 9 yaşındaki Kara, 5 yıldır İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki görevi sırasında 1 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirdi. Eğitmeni ile birlikte şark hizmetini yerine getirmek için göreve başlayan 'Kara', artık Van polisinin önemli yardımcıları arasında yerini aldı.

DEDEKTÖR KÖPEKLER 3 YILDA YAKLAŞIK 17 TON UYUŞTURUCU YAKALADI

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi'nde barınan ve eğitimleri de burada yapılan 10 dedektör köpek, 4 aylık sıkı eğitimin ardından uyuşturucu operasyonlarında görev alıyorlar. Uyuşturucu ile mücadelede en büyük rolü oynayan köpekler, operasyonlarda aktif görev alıyor. Köpekler Van polisinin bir numaralı yardımcıları olurken, 3 yıl içerisinde 15 ton 104 kilo eroin, 1 ton 222 kilo esrar, 224 kilo 350 gram Afyon sakızı ve 213 kilo metanfetamin ele geçirildi.

Kaynak: DHA