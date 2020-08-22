Van, Hakkari ve Hatay'da kaçakçılara darbe Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 45 bin 828 paket sigara, bin 265 gram esrar ile 3 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 45 bin 828 paket sigara, bin 265 gram esrar ile 3 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri tarafından icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri sonucu son iki günde Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 45 bin 828 paket sigara, bin 265 gram esrarla 3 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildiğini bildirdi. - ANKARA Kaynak: İHA